联合国第三委员会全体同意朝鲜人权决议案……同时指出“韩国公务员在西部海域被杀事件”. November. 18, 2022 07:40. by 洪禎秀, 崔智善 hong@donga.com,aurinko@donga.com. 当地时间16日，联合国第三委员会通过了谴责朝鲜侵犯人权的决议案。韩国政府自2018年以后时隔4年再次参与共同提案国，此次决议中增加了对2020年“韩国公务员在西部海域被杀事件”和2019年“脱北”渔民强制遣返事件。随后，朝鲜提及上个月梨泰院万圣节踩踏事件，对韩国政府进行了抨击。 负责人权的第三委员会当天在美国纽约联合国总部举行会议，以韩国、美国、日本等63个共同提案国的共识（全体同意）通过了朝鲜人权决议案。决议案将于下月提交到联合国大会全体会议。联合国朝鲜人权决议案自2005年以后连续18年每年都被采纳。 由欧盟主导的此次决议案中，在“担心对外国人进行拷问、即刻判决处刑、任意拘禁、绑架”的现有行文中，增加了“敦促朝鲜向遗属和相关机关公开所有信息”的内容。这反映了“韩国公务员在西部海域被朝鲜军人杀害事件”中牺牲者李大俊的遗属和韩国政府的要求。 关于强制遣返“脱北”渔民的问题，内容是“强烈敦促朝鲜保障被驱逐或被遣返的居民不被强制失踪、任意处决、拷问、虐待、不当审判”。另外，决议案还表示，新冠疫情使朝鲜的人权状况恶化，“敦促立即采取有效措施，改善状况”。 朝鲜驻联合国大使金成（音）当天表示：“韩国政府因国内国政能力不足，最近不断引发史无前例的踩踏事故等人员灾难，”“韩国政府为了减少内外的批评，试图在联合国最大限度地利用人权议题。”中国和俄罗斯也主张“双重标准”“干涉内政”，维护朝鲜。 对于朝鲜方面的主张，韩国常驻联合国代表部副大使裴钟仁反驳道：“这是毫无根据的发言，”“这表现出了朝鲜多么彻底地轻视人权。”他特别抨击称，在国际社会哀悼梨泰院惨案牺牲者的期间，朝鲜也没有停止试射导弹的挑衅。 韩国外交部17日对决议案表示欢迎，并表示：“强烈敦促朝鲜根据决议案劝告，立即采取改善居民人权和人道主义状况的有效措施。”人权调查记录团体“转型正义工作组（TJWG）”的法律分析官申熙锡（音）表示：“韩国政府参与此次决议案，实际上明示了西部海域被杀事件和‘脱北者’遣返问题，这是很有意义的事情。”

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