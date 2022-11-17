苹果宣布“在美国采购芯片”，巴菲特投资台积电……韩国却对“韩国芯片法”放手不管. November. 17, 2022 07:40. . 苹果公司表示，将从2024年开始从美国亚利桑那工厂获得iPhone等产品所需的半导体芯片。即，迄今全部从台湾本地的台积电工厂运来的处理器等半导体，今后将从美国本土运来使用。台积电正在亚利桑那州凤凰城建设的半导体生产设施预计将于2024年竣工。 苹果公司的决定表明，将半导体等核心战略产品的生产地从亚洲等海外转移到美国的“美国制造”战略正在全面展开。拜登政府7月制定了《半导体·科学法》，为在本国建立工厂提供了超过500亿美元的奖励。搭乘这一顺风车的台积电正在讨论追加投资120亿美元建设工厂的方案。苹果公司等大型半导体需求企业似乎正在配合政府的政策。“投资鬼才”沃伦·巴菲特的公司购买了价值5万亿韩元规模的台积电股票存托凭证（ADR）6000万股。 美国的大规模半导体支援最终很有可能导致本国企业夺回半导体市场。美光和英特尔分别宣布投入130万亿韩元和40万亿韩元的工厂建设计划，正在带头恢复美国国内的制造业。其目标是找回被三星电子和台积电夺走的市场占有率。就连拥有半导体原创技术的美国，现在也成为了必须展开激烈竞争的竞争对手。以2030年为止系统半导体第一为目标的三星电子的立足之地，正在越变越小。 在日本，索尼、日本电气、丰田、软银等8家大企业最近共同设立了尖端半导体公司，由政府支援6700亿韩元等，也加入了竞争。仅在半导体研发合作上投入的预算就超过了3万亿韩元。预告大规模投资的欧盟、以半导体自给率70%为目标展开速度战的中国等，就更不用说了。 虽然关系到生死存亡的全球半导体霸权竞争正在如火如荼地进行，但韩国企业为加强竞争力而进行的《韩国芯片法》讨论在8月发起后过了3个月，连审查日程都没有确定。国会多数党共同民主党前天选定的50个主要立法课题中，也没有包括该法案在内。半导体支援是投资，税制支援则是特定大企业或地区特惠，这种狭隘的观点是不是阻碍了国家未来事业的发展? 照此下去，可能会像专家们的警告那样，韩国在瞬间沦落为技术霸权国家的“新殖民地”。

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