执政党女议员们：“发表‘贫困色情’言论的张庆泰应该辞职”. November. 17, 2022 07:41. by 李允泰记者 oldsport@donga.com. 共同民主党最高委员张庆泰（音，下同）日前就尹锡悦总统夫人金健熙女士随同出访海外期间的日程为“贫困色情”，国民力量党的女性议员们因此要求张庆泰辞去议员职务。但张庆泰表示：“绝对无意于道歉。” 金映宣等21名国民力量党女议员16日发表声明称：“共同民主党议员们所说的常识以下的贬低女性的发言，不仅是对金健熙女士的人格杀人，同样也是大韩民国的国格杀人，”“因厌恶女性和贬低儿童而破坏人道主义的诅咒和堕落的张庆泰应立即辞去国会议员职务。”金正载议员在发表声明后对记者说：“在非洲进行（志愿服务）活动的奥黛丽·赫本、安吉丽娜·朱莉、郑宇成等，难道都是色情演员吗？” 此前，张庆泰14日就金健熙在东南亚巡访中抱着患有心脏疾病的柬埔寨少年的照片表示，“拍摄贫困色情画报”，引起了争议。国民力量党当天向国会伦理特别委员会起诉，要求对张庆泰进行惩戒。 但张庆泰当天在CBS广播中表示：“如果对金女士的批评是向起诉（伦理委）的条件，我绝对没有道歉的意思。”但共同民主党内部也出现了声讨张庆泰的声音。共同民主党议员李相旼当天在KBS广播中表示：“就算要批评，也应该在公共部分批评得符合国会议员的品格。”

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