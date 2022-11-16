美联储副主席布雷纳德：“利率上调速度很快将放慢”. November. 16, 2022 07:39. by 李恩澤 nabi@donga.com. 美国中央银行联邦储备系统（Fed•美联储）副主席莱尔•布雷纳德14日（当地时间）在接受彭博社采访时表示：“放慢（基准）利率上调速度的时机正合适。”有分析认为，这意味着美联储将于下月采取“大步伐（上调0.5%）”，而不是“巨人步伐（上调0.75%）”。 布雷纳德副主席就调整利率上调速度的原因表示：“（货币）紧缩的累计效果出现需要一定的时间。”她强调说，“但这并不意味着放弃抑制通货膨胀的货币紧缩政策。” 美国在新型冠状病毒肺炎疫情大流行当时，为了防止经济萧条，实施了向市场投放资金的大规模量化宽松措施。此后，随着今年2月俄罗斯入侵乌克兰，全球能源及粮食危机交织在一起，面临了40多年来最严重的通货膨胀。美联储收紧银根，从6月开始到上个月为止连续4次实行巨人步伐，去年0~0.25%的标准利率现在上升到了3.75%~4.0%。世界主要国家为了追赶这一趋势，接连采取了提高利率的紧缩政策，因此有人担心全球经济会放缓。 预计，即使调整速度，美国上调利率的基调仍将持续一段时间。美联储鹰派（强硬派）理事克里斯托弗•沃勒14日对彭博社表示：“利率将继续上涨。在达到物价上涨率目标值（2%）之前，暂时会维持较高的水平。”上个月美国消费者物价指数（CPI）上涨率（与前一年相比）为7.7%，低于市场预测值。尽管如此，也有人预测明年美国利率将上升到6%的水准。

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