韩日首脑决定“尽快解决征用问题”……国民共识是关键. November. 15, 2022 07:45. . 尹锡悦总统 13日和日本首相岸田文雄在柬埔寨举行首脑会谈，决定为尽快解决强制征用受害者问题继续进行谈判。这是两国首脑就任后首次正式举行会谈。岸田首相在会谈结束后举行的记者会上解释说：“（两国首脑）再次一致决定，尽快解决韩半岛出身的劳动者（强制征用受害者）问题。” 两国首脑9月在美国纽约举行简略式会谈时也曾讨论过强制征用问题。但日本政府将会谈本身贬低为“座谈”，并没有赋予任何意义。相反，在此次会谈中，两国首脑正式表明了解决强制征用问题的意志，为今后的实务谈判提供了有力条件。随着尹锡悦政府上台后致力于改善韩日关系，在强制征用问题上一直强硬一边倒的日本方面的氛围也在逐渐改变。 即便如此，也很难认为日本在这一问题上的态度发生了根本性的变化。两国之间正在讨论代替日本制铁等加害企业直接向受害者赔偿、改由民间基金会筹集基金代为支付的方案。受害者的立场是，只有加害企业参与基金筹集过程，并就强制征用道歉，才能接受该方案。但据说，相关企业连拿出基金都面露难色。另外，日本官房长官松野博一14日表示，在强制征用问题上将以“我国（日本）的一贯立场”为基础，与韩国进行沟通。也就是说，日本仍然把解决问题的责任推卸给韩国。 在这种情况下，韩国政府以在今年内就强制征用问题达成协议为目标加强谈判。然而，这不是韩国政府单方面着急就能解决的问题。寻找受害者能够接受、国民能够认同的方案，是解决强制征用问题的关键。为此，日本企业应共同参与筹集赔偿金财源、解除半导体材料出口限制措施等，日本方面应首先表现出最起码的诚意。韩国政府不能忽视，过程和内容的重要性不亚于韩日关系改善的速度。

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