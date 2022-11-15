一战结束纪念日. November. 15, 2022 07:45. . 11月11日是第一次世界大战结束纪念日。据我们所知，造成最大规模牺牲者的战争是第一次世界大战。虽然没有重轰炸机，也没有核弹，但这是一场死亡人数超过1000万人的大惨案。所有的战争都是惨剧，没有不怀冤死和悲剧事件的战争。但是，难以用笔舌（文章和语言）来形容第一次世界大战中发生的惨状。参战者的手记和证言通常也会在情绪激动的情况下传达，但第一次世界大战的记录，由于战场情况太可怕，显示出无法用语言描述惨状或压抑感情的倾向。 中队刚被部署到前线，一周内炮击不断，挖在泥地的战壕因无法承受荷重而被埋没的情况也比比皆是。在这种情况下，在不知道有多少人被埋在战壕的情况下，就处理掉了埋葬地。 战士们吃住都在泥泞的战壕里度过。一睡着，老鼠就会爬过来，用鼻子使劲嗅，生者、死者、垂死之人的味道混杂在一起。即使还活着，如果觉得离死亡很近，就毫不犹豫地攻击。在这样的环境下，人类能够坚持下去的事实令人感到神奇。 指挥官的大脑突然跟不上发达兵器的破坏力。在士兵们的眼中，这场战争的战术只是把士兵推到杀人武器前，用血肉覆盖地面。事实上，指挥官们也提出了各种想法，进行了各种尝试。这常常导致没有取得任何成果或意想不到的不合拍和不幸的结果。 第一次世界大战期间发生的最大悲剧是战争结束。不管是战胜国，还是战败国，都没能克服战争中发生的惨状带来的冲击。生存者们无法治愈战争带来的创伤，而是陷入了愤怒之中，他们把愤怒转移到了统治阶级、邻国、战败国身上。每个国家都发生了政治混乱和革命。战败国愤怒法西斯主义成立，再次爆发了世界大战。这就是11月11日给我们的教训。

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