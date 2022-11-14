数据自己是不会说的. November. 14, 2022 07:52. . “数字自己是不会说的。我们替它们说。我们给数字赋予了意义。”―出自纳特•西尔弗的《信号与噪声》中 数据科学是从数据中寻找新价值的学问。正如数据科学家纳特•西尔弗所说，我们对数字赋予意义一样，数据的价值是由人类决定的。在这方面，数据科学是一种艺术。就像音乐赋予声音意义一样，数据科学赋予数据意义。MZ一代、人口悬崖等韩国社会的自画像就像数据科学的作品。更进一步说，数据科学是综合艺术。因为，如果对问题的深入理解与对数据分析的专业理论等相融合，就会出现优秀的作品。例如，前纽约市长鲁道夫•朱利亚尼在1994年就任后，引入了犯罪相关数据分析系统，适用于犯罪预防政策，结果辞职当时纽约市的犯罪率下降了7.6%。 数据科学既是艺术又是科学。艺术作品由相关专家或大众评价，但数据科学的作品则被评价为准确性。因为，以数据为基础的未来预测随着时间的流逝，总有一天会知道预测的真伪。其预测经常与18世纪马尔萨斯的人口论一样，即人口指数性爆发导致人类灭亡。 看着梨泰院惨案，作为数据科学家产生了很多想法。闭路电视（CCTV）或地铁乘客现状等数据应该知悉太多人聚集在狭窄的空间里。但是我们没有赋予意义，所以没能阻止惨案发生。想想原因，是不是因为对数据没有感情，或者歪曲了结果，或者我们太懒了。秋天是一个思索该如何偿还年轻灵魂欠下的债的季节。

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