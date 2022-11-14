美国警告：针对朝鲜的挑衅，“将划时代地扩大战略资产的展开”. November. 14, 2022 07:53. by 申圭镇记者、华盛顿=常驻记者文炳基 newjin@donga.com、weappon@donga.com. 美国白宫提到的“军事和安保力量存在（military and security presence）”意味着超越韩美、韩美日演习的扩大，实质性地加强美军战斗力。因此，有观察人士认为，拜登政府在朝鲜进行第七次核试验时，将超越美国战略资产的展开，通过扩大美军循环部署等方式，将驻韩、驻日美军的运用战斗力提高到超过目前的水平。 由于乌克兰战争，在拜登政府向北约东部战线追加部署美军时，美国也使用了“军事力量存在”的表述。不过韩国政府认为，美军立即增强兵力的可能性很小。韩国总统室相关人士12日表示：“我认为，这不是指增强美军（兵力），而是指美国在展开战略资产方面采取更加积极的措施。” 作为美国在本地区增强军事力量的措施，首先提出的是大幅提高可搭载核武器的B-52战略轰炸机或核动力潜艇等战略资产的展开频率的方式。此前，韩美在第54次韩美安保磋商中决定扩大战略资产的展开频率和强度，使其达到“常态部署”的效果。韩国政府一名消息人士表示：“5月韩美首脑在大框架下就扩大战略资产循环部署达成协议后，经过外交、国防当局之间的协商，后续措施逐渐具体化，”“事实上，韩半岛附近将形成战略资产常态部署的循环部署。” 此外，有分析认为，在扩大韩美日联合军演规模和频率的同时，还将通过扩大美军循环部署等措施，加强驻韩、驻日美军的运用战斗力。美国国防部上个月在《国家国防战略》报告中曾表示：“将继续在印度太平洋进行主要基础设施投资，”“将通过与韩国、日本、澳大利亚对防空及导弹防御系统的持续投资及联合训练，加强防御军事力量。”美国最近在日本部署了用于攻击MQ-9“死神”的无人机，接着又用被评为世界最强的F-22隐形战斗机代替了部署在嘉手纳空军基地的F-15战斗机。有人提出，美国有可能在印度太平洋地区追加部署末段高空区域防御（萨德）系统，加强导弹防御系统。 不过，美国针对俄罗斯的威胁，正在集中加强欧洲北约成员国的军事力量，因此，在现有驻韩美军（2.85万人）、驻日美军（5.5万人）等地区内常年驻军兵力基础上增加人员将并非易事。

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