美国民主党在内华达州获胜，以50个议席维持参议院多数党地位. November. 14, 2022 07:53. by 华盛顿=常驻记者文炳基、金秀贤记者 newsoo@donga.comweappon@donga.com. 美国民主党在与共和党展开最后角逐的内华达州参议员选举中获胜。由此，美国总统拜登所属的民主党在此次中间选举中得以保持参议院多数党地位。 有线电视新闻（CNN）和《纽约时报》等美国主要媒体当地时间12日在内华达州报道说，民主党参议员凯瑟琳·科尔特斯·马斯托击败在野党共和党候选人亚当·拉克索尔特当选。继前一天在激战地亚利桑那州获胜后，在内华达州经过势均力敌的较量获胜，民主党在100个参议院议席中确保了50个席位。共和党目前拥有49个席位。即使共和党在下个月6日进行最后投票的佐治亚州获胜，朝野两党各占50席，民主党籍的副总统卡梅拉·哈里斯根据美国国会的规定，作为当然职参议院议长行使决定票，民主党将维持参议院多数党地位。美国众议院选举正在进行计票，共和党在全体435个议席中确保了211个议席，民主党确保了204个议席。

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