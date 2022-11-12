美国提出“物价登顶论”……韩国还不到放松的时候. November. 12, 2022 07:11. . 美国消费者物价上升率上个月下降到了7.7%。消费者物价6月达到9.1%的顶点后，连续4个月涨幅缩少，对于美联储基准利率调整上调速度和经济软着陆的期待感增大，纽约股市大幅上涨。韩国的KOSPI、KOSDAQ也上涨了3%以上，首尔外汇市场的韩元对美元的汇率也以1318韩元：1，暴跌（升值）了近60韩元。 虽然美国公布的一个数字使世界经济突然陷入粉红色氛围，但这种氛围很难持续。上周，美联储主席鲍威尔表示下个月将减少利率上调幅度，但同时表示，提高利率的时间会更长、更高。有预测称，目前为4%的美国基准利率明年将上升到6%。导致能源价格上涨的乌克兰战争也有望度过冬天。最近，世界第三大虚拟货币交易所FTX危机扩散到金融圈，有可能引发“虚拟货币版雷曼兄弟事件”的忧虑也越来越大。 现在全球经济停滞已进入门槛，以出口为生的韩国经济的困难很有可能持续更长时间。韩国开发研究院预测，明年将实现1.8%的增长，低于3.2%的高物价和潜在增长率。除了石油危机、外汇危机、全球金融危机、新冠疫情第一年之外，这是史无前例的低增长率。 再加上春川乐高乐园事件、韩国电力发行巨额公司债券，资金市场陷入僵局，连大企业也很难筹集资金。即使给予高利率，也只能筹集短期资金的中小企业、建设企业有可能接连破产。随着住宅担保贷款、租赁贷款利率超过7%、勉强购买房子的家庭破产的可能性也越来越大。雪上加霜的是，连韩国的最大贸易国中国也在29个月内出口减少等，陷入了停滞状态。 一直主张“10月物价顶点论”的韩国政府和韩国银行对美国物价上涨率的下降感到非常高兴。但是上个月韩国的物价比9月份更高等，没有出现物价得到控制的信号。由于韩电的巨额赤字，明年电费大幅上涨也已不可避免。随着物价上涨，要求提高工资的要求也越来越强烈。不稳定的国际油价随时都有可能反弹。政府和韩国银行不能草率放松警惕，要密切关注急剧变化的情况。

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