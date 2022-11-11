这次也只针对韩国……Twitch：“停止提供重播”. November. 11, 2022 07:51. by 池敏九记者 warum@donga.com. 世界最大的游戏广播平台Twitch决定只在韩国停止提供重播服务等视频点播（VOD）内容，引发用户们对此表示不满。据悉，Twitch是为了抗议国会推进义务支付网络使用费（网络使用费）的法案而采取了上述措施。此前，Twitch在9月份也突然公布了仅在韩国将视频画质从超高清（1080p）降低一个等级的决定。 Twitch10日通过公告表示：“决定中断韩国地区的视频点播服务。”这是禁止创作者上传的回放、各种编辑影像等在韩国观看的措施，实际上只剩下实时转播功能。韩国国内的VOD服务将于下个月13日结束。 Twitch方面解释说：“这是为了满足不断进化的限制标准。”但是没有具体说明是为了什么限制标准而决定中断服务。信息技术业界认为，Twitch反对网络使用费义务化立法讨论，继限制画质后，决定中断视频点播服务。但也有意见称，Twitch已经向通信公司等国内网络服务经营者（ISP）缴纳了网络使用费，因此中断服务有其他背景。 广播通信委员会正在调查因Twitch限制画质的措施等国内用户受到的损害现状。在线创作者和使用者对Twitch单方面决定中断服务表示不满，同时将矛头指向国会和通信公司。通信公司试图通过国会立法向全球文化内容经营者（CP）收取网络使用费，最终导致了用户的损失。

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