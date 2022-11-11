希望尹锡悦在东盟和二十国集团“新冷战缓冲地带”拿出国家利益外交成果. November. 11, 2022 07:50. . 尹锡悦总统为出席东盟和二十国集团（G20）峰会，于今天出访柬埔寨金边和印度尼西亚巴厘岛。这是他继6月出席北约峰会、9月出席联合国大会之后的第三次海外巡访和参加多边外交舞台。尹总统将在6天4夜的巡访期间，通过与包括韩美日首脑会谈在内的主要首脑的多方、双边会晤，讨论多方面的合作方案。 此次东盟和二十国集团峰会，是在新冷战对决中仍然与阵营矛盾保持距离、探索中立生存战略的缓冲地带举行的多边首脑外交舞台。对于就任6个月以来一直注重加强韩美同盟和自由阵营联合的尹总统来说，这将成为重新拓宽外交版图的机会。在美国的“印度太平洋”战略和中国的“一带一路”构想发生冲突的角逐场、同时也是消化这种冲突的外交现场扩大交流范围，也是宝贵的经验。 而且之于韩国，东盟也是继中国和美国之后的主要贸易和投资对象。随着美中经济分离的加速，作为一直以来我们依赖的中国市场的替代方案的重要性进一步提高。此次，尹总统将发表以自由、和平、繁荣为基础的韩国版印度太平洋战略，并提出了加强与东盟国家联合的方案。希望其中能够包含韩国外交领域超越韩半岛和周边四强、进一步扩大范围的有魅力的构想。 尹总统在此次二十国集团峰会的三天日程中，只参加两天后回国。虽然这是考虑到梨泰院惨案引发的哀悼氛围、经过深思熟虑后做出的决定，但令人遗憾的是，是否必须缩短首脑外交日程。不仅如此，以“歪曲、偏向外交相关报道”为由，不允许MBC采访记者乘坐专机，引起了媒体和在野党的强烈反对。有必要回顾一下，这是不是自己推翻国民支持和声援这一外交基础的草率决定。 在与其他国家的关系中实现国家利益的外交，特别是总统的首脑外交，应该不受国内政治的影响。特别是在国际秩序急剧变化的情况下，韩国面临着朝核和经济复合危机。在这种严峻的时期，政治争论和是非只会让韩国的外交漂流。希望此次尹总统的巡访外交能够成为把大韩民国的国家利益放在首位、寻找与其地位相符的作用、提高国格的机会。

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