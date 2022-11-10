再次打开的白南准的世界以及那个时代的韩国艺术. November. 10, 2022 07:47. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 录像艺术先驱者白南准（1932~2006年）于1992年与国立现代美术馆一起企划的展览《白南准•录像时期•录像土地》以里程碑式的作品登场而闻名。主人公就是在类似哥特式教堂的结构物上贴上电视显示器，在尖塔部分贴上符合主题的物件的作品《我的浮士德系列》（1989~1991年）。据悉，共有13幅作品，分别象征着环境、农业、艺术、通信、交通、民族主义等白南准的世界观。 从10日开始在国立现代美术馆果川馆举行的展览“白南准效果”将再次召唤作家活跃时代的韩国美术。参展作品共103件，将展示“我的浮士德”系列13件作品中的6件。届时还将展示《解密全家福》（1984年）等白南准上世纪80、90年代的43幅代表作和当时一起活动的具本昌、李弗等25名国内作家的60幅代表作。 此次展览提供了体验1984年回国的白南准对20世纪90年代韩国现代美术发展产生了怎样的影响的机会。国立现代美术馆学艺研究师李秀妍（音）解释说：“白南准可以说是20世纪90年代向国内现代美术界提出实验性关键词的战略家、企划者、文化翻译者。” 展览分为白南准的主要信息△世界化 △科学和技术的发展 △混合媒体（mixed media•同时使用各种媒体的美术技法）△多元性等，但没有必要被束缚。虽然这些作品经过了很长时间，但得益于卓越的材料选定和技法，给人一种仿佛看到了最新现代美术的新鲜感。该展览将一直持续到明年2月26日。门票2000韩元。

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