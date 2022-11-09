可拉伸、可扭曲的显示屏……像衣服一样穿在身上的IT机器时代. November. 09, 2022 08:08. by 郭道英 now@donga.com. 像科幻电影中出现的场面一样，手持薄薄的画面，可以随意折叠、拉伸、弯曲……这种新型显示屏离商用化又近了一步。 LG显示器8日表示，成功开发出了作为未来显示器备受关注的高画质“可拉伸显示器”。 可拉伸显示屏可以自由地变形为拉伸、折叠、扭曲等任何形式，被称为终极的“自由型显示屏”。此次LG显示器公开的试验产品在世界上首次实现了12英寸画面可拉伸至14英寸画面（20%拉伸率）、达到普通显示器水平的高分辨率、同时实现红绿蓝（RGB）全色彩。去年6月，三星电子综合技术院也开发了利用可拉伸显示屏的电子皮肤等相关研究，但体现通常显示器水平的分辨率和全色彩尚属首次。 特别是，与现有技术相比，试验产品大幅提高了可拉伸显示器技术的核心——柔软性、耐久性、可靠性，克服了商用化的技术难题。即，用用于隐形眼镜的特殊硅材料开发出了伸缩性强的薄膜形态的基板，大幅提高了灵活性。还使用了40微米（1微米为百万分之一米）以下的微型发光二极管（LED）发光源，确保了即使受到外部冲击也能防止画质变化的耐久性。将现有的直线形态配线结构改为“S”弹簧形态配线结构等，通过优化设计，即使反复弯曲或折叠也能维持性能。 可拉伸显示屏不仅薄而轻，还可以粘贴在皮肤、服装、家具等不规则弯曲面。可以实现像衣服一样穿着或贴在身上的信息技术（IT）机器时代，预计将广泛适用于穿戴式、移动设备、智能机器、游戏、时尚等多种产业。 LG显示器首席技术官（副社长）尹洙荣（音）表示：“作为政府主导的国策课题，将成功完成正在开发的可拉伸显示器开发，进一步提高韩国显示器技术竞争力，引领显示器的新模式。”

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