朝鲜声称“对蔚山前海进行了报复性打击”……韩国军方应重新检查“三轴体系”. November. 08, 2022 07:41. . 朝鲜军方总参谋部昨天公布了上周为期4天的对朝军事行动进展情况，并声称：“行动第一天（2日）下午，在咸镜北道地区以590.5公里的射程向南朝鲜（韩国）蔚山前80公里附近公海上发射了两枚战略巡航导弹进行报复打击。”这是韩国军方公开的朝鲜挑衅中没有的内容。韩国军方表示，“朝鲜的主张与事实不符”，没有发现巡航导弹。 朝鲜的主张和往常一样，颇多夸大其辞和虚张声势，所以很难照单接受。韩国军方认为，此次朝鲜也是在以虚假事实采取欺骗战术。8月，朝鲜也曾由金与正出面，就远程巡航导弹的发射地点嘲讽道：“并不是韩国当局快嘴笨舌所宣布的温泉一带，而是在平安南道安州市的金城大桥。”当时，韩国军方也维持了原有情报判断，称这是根据韩美情报监视能力得出的结论。 但是，很难认为朝鲜的主张是毫无根据的。巡航导弹以超低高度飞行，躲避探测和拦截，因此很难排除韩国军方没有捕捉到的可能性。就朝鲜当天群发的导弹数量，韩国军方也没有明确指出是几枚。与其断定是谎言，不如打开探测失败的可能性，整顿应对态势。 事实上，韩国军方此次暴露出诸多问题，不能不令人痛心。2日，空军向“北方界线”北侧发射精确制导武器时发生错误，出现了问题。在射击大会上，拦截导弹在飞行过程中发生爆炸或出现错误，导致发射中断。上个月还发生了“玄武-2C”弹道导弹坠落、陆军战术导弹系统的失踪事故。它们都是一致应对朝鲜核武器和导弹的三轴体系（杀伤链、导弹防御、大量惩罚报复）的核心武器体系。 军事行动不可能十全十美。在战场上，难免会出现意想不到的变数和混乱。因此，军方的责任是时刻假设最坏的情况并做好应对。接下来，韩国军方在重新检查整个朝核应对体系的同时，还要进行彻底的训练、整顿和管理，随时保持临战状态。

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