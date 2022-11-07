尹锡悦接连就“梨泰院惨案”表示“愧咎”“对不起”……政府应采取相应的后续措施. November. 07, 2022 07:38. . 尹锡悦总统接连对梨泰院万圣节惨案表示歉意。继4日在牺牲者慰灵法会上表示“作为总统感到悲痛和抱歉”后，在国家哀悼期的最后一天5日也参加了慰问礼拜，道歉说：“没能守护花季青年们的歉意永远不会离开我。” 昨天还参加了在明洞大教堂举行的追悼弥撒。 在新政权上台近6个月时间里，虽然出现了各种人事争议、内阁候选人及部长落马、政策混乱、纽约粗俗用语争议等，但尹锡悦总统一直不愿意道歉或表示遗憾。在8月首都圈遭受暴雨灾害时，他几乎唯一一次表示“代表政府感到抱歉”。梨泰院惨案发生后，他在第二天即10月30日发表了对国民谈话，但并没有直接表示“歉意”。 然后，直到惨案发生6天后，他才借宗教界活动致辞的形式表明了歉意。在不断有人举报“可能会被没收”的电话112录音被公开后，当局的应对出现了大问题的事实陆续被公开。希望事态在一定程度上告一段落后，通过另外的谈话发出“正式道歉”的信息。 目前，遇难者葬礼程序已接近尾声，现在应该明确查明事故原因和责任所在。如果不想再次发生这样的悲剧，需要采取什么样的对策、如何完善漏洞百出的灾难应对管理系统等后续措施。顾名思义，总统应该拥有“无限的责任感”。特别是，在查明责任和追究责任方面，不能有丝毫的松懈和人情味。 首先，因“这不是通过部署警察就能解决的问题”等荒唐发言而引起争议的行政安全部部长李祥敏应该被解职。即使警方以这种方式进行了报告，但如果没有清理掉，就等于没有资格担任主管安全的部长。应该排除与总统的私人缘分。登山后因喝酒睡觉连报告都没有收到的警察厅厅长尹熙根也要下台。 包括牺牲者的遗属在内，备受冲击的国民将关注总统如何解决此次惨案，纠正国家纲纪。如果只是嘴上说“愧咎”“对不起”等，却没有采取相应的果断措施，那么对总统和政府的信任度将进一步直线下降。

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