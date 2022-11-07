能瞧见看不见的东西的眼睛. November. 07, 2022 07:38. . “大叔，你为什么那么认真地敲石头？”（一位少女） “那块石头不是普通的石头。那块岩石里住着天使。我现在正在唤醒沉睡的天使。”（米开朗基罗）—出自克里斯•威得恩《佛罗伦萨特讲》中。 《佛罗伦萨讲座》是介绍16世纪在佛罗伦萨活动的艺术家米开朗基罗诞生杰作的过程的书。米开朗基罗对书中出现的小家伙的问题的回答，乍一看显得过于天真。但是，却显示出他对足以使现代人拍案叫绝的生活和艺术的态度。 米开朗基罗在有人可能认为只是岩石的物体上看到了别的东西。为了唤醒在岩石中沉睡的天使，使其自由，决定只摘除不是天使的部分。为了表现天使光泽的皮肤，经过无数次的反复修整。他一生都在吸着石粉燃烧着艺术魂。这可以说是崇高的美。他在成为雕塑家之前就拥有了特别的洞察力。 艺术的本质是什么？我为了什么而活成艺术家呢？这个问题虽然简单、理所当然，但很难轻易回答。 数年前，在意大利佛罗伦萨的一个空间里，作者看见了一个用石头做的男性的裸体。记得当时无法抑制住自己内心的激动之情。高近5米的大理石身体。从那里散发出来的光环。这就是“创造者”米开朗基罗的《大卫》。 就像米开朗基罗在岩石上看到天使一样，他也看到了大卫。他以与别人不同的新观点看待世间万事，赋予其新鲜的含义后，产生了具有新颖性的成果。再问大家一次。艺术的本质是什么？对于或许到死为止会一直持续下去的我的疑问，米开朗基罗在书柜里和佛罗伦萨的美术馆里，欣然给出了正确答案。

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