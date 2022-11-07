矿下员工奇迹般生存……专家：“空气、水、粮食三方面缺一不可”. November. 07, 2022 07:39. by 安东=张英勋记者、崔美松记者 jang@donga.com,cms@donga.com. “如果救助时间再晚三四天，将很难维持生命。” 庆尚北道奉化郡锌矿两名工作人员一度被孤立在矿内、221小时后戏剧性地生还，负责救治的安东医院肾脏内科科长方钟孝（音）在5日举行的媒体发布会上解释说：“（如果救助被推迟）将会迎来肌肉坏死、心肌停止运动的危险瞬间，”“两名工作人员互相成为精神支柱，实现了心理上的稳定，没有放弃希望，这似乎对（生还）有所帮助。” 在当天的新闻发布会上，方钟孝说：“我认为，他们带着的30多袋速溶咖啡是决定性的生存秘诀。”工作人员携带的1袋麦西姆摩卡黄金中含有约50卡的热量。其中包括生存所必需的碳水化合物9克、脂肪1.6克、糖类6克。虽然比成年男女平均每天摄取的热量（2000卡左右）要少很多，但包含体内器官活动所需的最低限度的营养素。 专家们一致认为：“空气、水、粮食三拍合在一起，迎来了奇迹般的生存。”通常医学界将人类在极端情况下生存能力用“无空气3分钟，无水3天，无食物3周”来形容。 蔚山大学医学院应急医学系教授李在浩（音）表示：“（孤立地点）空气流通的结构是决定性要素，”“为了维持体温而点燃的篝火中产生的二氧化碳被很好地排出，挽救了生命。”东江大学应急救助系教授朴诗恩（音）表示：“能够通过地下水继续获得供水也是天运。”

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