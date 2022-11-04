三星电子的品牌价值为877亿美元，高居全球第五位. November. 04, 2022 07:54. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 三星电子的品牌价值连续2年以两位数增长，保持了全球“前5名”。 据全球品牌咨询专门企业Interbrand3日发表的“全球100大品牌”显示，三星电子的品牌价值比前一年上升了17%，以877亿美元（约125万亿韩元）位居第5位。 Interbrand分析说，通过“SmartThings”强化顾客连接经验、开发折叠式智能手机和BESPOKE等多种革新产品和技术，带动了三星电子品牌价值的上升。据分析，由于全球数据使用增加，半导体的品牌价值上升也产生了影响。 三星电子在2012年以第9位首次进入“前10名”后，从2020年开始一直保持第5位。全球品牌价值排名第一的是美国苹果公司。微软、亚马逊、谷歌分别排在第2~4位。 现代汽车以173亿美元的价值得到认可，排在第35位。这是现代汽车公司自2015年以后连续8年排在第30~40位之间。通过电动汽车专用平台和Meta Mobility等向顾客提供革新性移动出行体验这一点得到了很高的评价。 Interbrand综合分析企业的财务成果和顾客购买产品时品牌产生的影响、品牌竞争力等，每年评价品牌价值并做出排名。

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