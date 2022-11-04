韩美基准利率拉开1个百分点的差距……韩国银行要毫不犹豫地提高利率. November. 04, 2022 07:53. . 美国联邦储备委员会再次把基准利率大幅上调了75个基点。迄今已连续4次上调75个基点。随着美国的基准利率上升到15年来的最高值3.75%-4.0%，与韩国的3.0%的差距拉大到了1个百分点。韩美利率的大幅逆转会提高韩元对美元的汇率（韩元贬值），加速外国资本的流出，因此，韩国银行的苦恼只能越来越大。 美联储主席鲍威尔昨天表示：“调整速度的节点最早是下次会议，”“现在考虑中断上调还为时过早。最终利率会比之前预想的还要高。”虽然12月上调幅度会缩小到50个基点，但此后也会一直上调到明年，基准利率的高点也将达到5%线上，高于当初市场预测的4%中段。 随着利率逆转幅度的增大，将于本月25日举行的韩国银行金融货币委员会的决定变得非常重要。即使韩国银行将基准利率上调到3.5%，如果美联储下月迈出50个基点的步伐，年末的利率差距也将维持1个百分点。韩美利率逆转会提高汇率，加重原油、原材料进口负担，恶化贸易收支。进口能源价格暴涨和由此引发的电力、煤气等公共费用的上涨，对上个月消费者物价上涨5.7%产生了决定性影响。连续6个月超过5%的物价上涨预计将持续到明年上半年，因此通过上调利率的应对是不可避免的。 尽管如此，政府、政界早已开始要求韩国银行调整利率上调速度。国民力量党议员抨击称“（最近上调利率）是施虐行为”，金融委员长则回应称“很多人都有这种想法”。为了解决因乐高乐园事件而冻结的资本市场问题，韩国银行投放资金等，最近韩国银行的货币政策紧缩基调也在动摇。 伴随经济萧条、家庭利息负担增加、亏损企业结构调整的利率上调，有可能成为政府和执政党的政治负担。但是，在美国持续紧缩的情况下，像韩国这样对外依存度高、资本市场开放的国家，如果为了避免眼前的痛苦而急于停止上调利率，可能会引发外汇危机、国家信誉下降等严重危机。韩国银行不应该左顾右盼，而应该集中精力做出有助于抑制通货膨胀和恢复经济增长动力的决定。

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