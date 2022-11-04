为了防御汇率，外汇储备额一个月内减少27亿美元. November. 04, 2022 07:54. by 朴尚俊记者 speakup@donga.com. 为应对最近韩元贬值的状况，外汇当局采取了“汇率防御”措施，结果外汇储备额在一个月内减少了近30亿美元。 3日，据韩国银行透露，以上月末为准，外汇储备额为4140.1亿美元，比9月末（4167.7亿美元）减少了27.6亿美元。外汇储备额自今年3月以后连续4个月减少，7月出现反弹，但8月以后又连续3个月减少。 外汇储备额减少的主要原因是，当局最近为了调节韩元对美元汇率的上升速度，将持有的美元抛售给了市场。韩国银行解释说：“欧元、日元等其他货币外汇资产的美元换算额虽然有所增加，但由于外汇市场变动性缓和措施的影响，外汇储备额减少了。”但韩国银行还补充说，10月份外汇市场相对稳定，“市场介入”的规模并不比9月份大。 虽然外汇储备额持续减少，但以9月末为准，仍排在世界第9位。中国以3.029万亿美元的外汇储备额位居首位，日本（1.2381万亿美元）、瑞士（8921亿美元）等紧随其后。韩国银行相关人士表示：“今后，如果韩元对美元汇率与韩国经济的基础（基础力量）、主要货币动向过度背离，倾斜现象加剧，将采取积极的市场稳定化措施。”

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