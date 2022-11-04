美国将利率上调至4%，明年将超过5%线. November. 04, 2022 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国基准利率上升到了4%。美联储主席鲍威尔表示，“最终利率将比之前预想的还要高”，预告明年利率将上调到5%左右。 美联储当地时间2日在联邦公开市场委员会例行会议上表示，将坚决执行“巨大步伐（上调基准利率0.75%）”，把基准利率从原来的3.0%-3.25%上调至3.75%-4.0%。经过美联储连续4次“巨大步伐”，与韩国基准利率（3.0%）的差距最大拉大到了1个百分点。 美联储暗示，按照市场预测，12月举行的联邦公开市场委员会会议上将后退一步，采取“大步伐（上调50个基点）”。鲍威尔在会议后的记者会上表示：“调整速度的节点，最早将出现在下次会议（12月）。”但他同时表示，明年最终利率将比美联储9月预测值（4.6%）还要高，预告将上调5%左右，并表示，“考虑中断上调利率还为时过早”，“上调利率还有一段路要走”，表现出强硬立场。 鲍威尔当天的讲话可以概括为“即使慢慢上调，利率也会继续调高，上调将持续更长时间”。他表示：“与提高利率的速度、提高多少、持续多久相比，上调利率的速度并不重要。” 由于鲍威尔的高强度紧缩意志，当天纳斯达克指数下跌了3.36%。美国2年期国债利率上升到了4.6%。美元指数盘中超过112点，预示着“王者美元”的持续。包括韩国综合股价指数在内，香港恒生指数、日本日经指数等也呈现出下降趋势。

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