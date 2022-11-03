欧洲勒紧“能源腰带”……“洗澡就2分钟，几个人一起洗桑拿”. November. 03, 2022 07:29. by 金民 kimmin@donga.com. “洗衣不用烘干机，而是用自然晾干”（丹麦）、“洗澡只洗2分钟”（斯洛伐克）、“不要一个人洗桑拿，几个人一起洗”（芬兰）…… 据美国《纽约时报》1日报道，乌克兰战争后面临天然气供求危机的欧洲各国，在冬季即将到来之际，正在“勒紧能源腰带”。俄罗斯总统普京以支援乌克兰的西方国家为对象，中断天然气供应，将能源武器化后，不仅是西欧国家的政府机关和企业，连家庭消耗的能源也减少，正在全力以赴。 包括德国、法国、丹麦在内的欧洲主要国家从政府层面采取了限制公共建筑供暖、关闭路灯等节约能源的措施，还劝告个人和企业不要把室内温度调到19度以上。另外，政府还下达指示，要求在电力消费集中的时间段避免用电，外出时要拔掉插头。但是，市民们对这种节能措施能给予多少配合还是未知数。 从目前来看，各国储备了充足的应急能源，初冬的天气也比往年暖和，预计今年冬天不会出现严重的混乱。欧洲国家政府除了从俄罗斯以外，还从其他国家进口液化天然气，延长核电站运转或重新启动火力发电站，储备了能源。 但在法国和捷克，出现了抗议物价上涨的大规模集会等，因能源危机衍生出的不满舆论正在扩大。

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