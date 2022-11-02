对接连不断的安全警告置之不理的政府，对“梨泰院惨案”负有不可推卸的责任. November. 02, 2022 08:00. . 据悉，在梨泰院万圣节惨案发生三天前的上个月26日，在警方和龙山区厅的座谈会上，商人团体表示“可能会发生包括踩踏事故在内的安全事故”，要求制定对策。同一天，龙山警察署112状况室制作了警告安全事故危险的报告书。龙山警察署情报科的报告中也包含了“由于聚集超出预想的人群，有可能发生安全事故”的内容，这些内容被共享到了警察内部网。但是警察和区厅实际上对这些事前警告置之不理。 惨案发生当天，也曾多次出现危险征兆，但现场应对存在很多漏洞。警察厅厅长尹熙根昨天表示：“事故发生之前，有很多告知现场严重性的112报警，”“都是告知群众聚集、有事故危险性的紧急内容，但现场的应对却不尽如人意。惨案发生当天，从傍晚6点开始，发生了超过400次的112报警，情况非常严重，警方和区政府通过闭路电视，是可以掌握这种异常征兆的。如果警方与相关部门协商后，更早、更积极地控制现场，情况就会发生变化。警方虽然事后以大规模人员迅速进行监察和调查，但这样的决定难道不应该都在惨案发生之前做出吗? 像万圣节活动一样，没有对没有主办方的活动进行安全管理的制度性整顿，长期放任不管也是问题。“世越”号惨案发生的第二年，即2015年，警方委托了外部机构研究被称为安全死角地带的市民自发聚集的大规模活动的应对手册。当时的报告指出，需要警方介入活动的规定，相关部门的作用应该用手册具体分配。但警方明知事故发生的危险性，7年来没有进行制度整顿。 政府和地方自治团体的责任是事先彻底预防灾难，万一发生灾难时把损失最小化。如果各阶段的行动要领全部出现漏洞，只能导致大型惨案。要一一查明长期、短期的事前警告一次次被无视的经过和现场应对不力的理由等。只有正确掌握惨案的问题所在，才能制定出正确的防止再发对策。

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