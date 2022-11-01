必须克制加重梨泰院惨案心理创伤的“厌恶表达”. November. 01, 2022 07:52. . 因梨泰院万圣节惨案宣布国家哀悼期间，网上流传着嘲弄或谴责遇难者的文章。其中最具代表性的是“为什么要庆祝外国节日”“玩着玩着死掉了，还要哀悼吗?”等文字。包含事故现场的刺激性视频和有关事故原因的虚假信息也在扩散。这是超出“自由表达”的“厌恶表达”，是在散布虚假事实，是可以追究法律、道德责任的行为。 在此次踩踏事故中死亡或受伤的人不是灾难原因的提供者，而是受害者。结束期中考试的学生们、即将结婚的预备夫妇、为祝贺朋友生日的年轻人因意外事故失去了生命。还有一边打工一边维持生计的年幼家长和把怀孕3个月的妻子留在祖国工作的斯里兰卡人。一夜之间送走心爱的人的家属们诉苦说，“被刀刺伤数亿次的痛苦”“世界崩溃的悲伤”。只要稍微理解一下这种心情，就不会轻易上传责怪遇难者的文章。 把梨泰院惨案的原因归结为毒品或煤气泄漏的阴谋论和虚假信息也存在问题。正在调查事故原因的警察和消防当局表示，尚未确认与毒品的关联性，也与煤气泄漏无关。散布和分享毫无根据的主张的行为不仅不利于事故的善后处理，还会受到法律处罚。在网络上，事故前后拍摄现场的视频在没有进行马赛克处理的情况下流传。如果是共同体的一员，就应该避免损害遇难者的名誉，给生存下来的人们添上伤痕。 在首尔市厅前广场和梨泰院绿沙坪站广场设置的联合灵堂、事件现场前设置的追悼场所里，吊唁队伍排起了长队。与遇难者同龄的年轻人、牵着孩子前来的夫妇、不同国籍的外国游客们正在用菊花悼念故人。网络上也出现了“PRAY FOR ITAEWON（为梨泰院祈祷）”的文字和世界性的哀悼活动。从共同为邻居的不幸而悲伤的共同意识中，可以获得建立更安全社会的力量。

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