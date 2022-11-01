达斯汀•约翰逊队夺得LIV最终战团队赛冠军，瓜分1600万美元冠军奖金. November. 01, 2022 07:52. by 姜泓求 windup@donga.com. 直到最后，主人公还是达斯汀•约翰逊（38岁•美国）。由沙特阿拉伯资本赞助的“LIV高尔夫邀请系列赛（LIV）”落下了大长征的帷幕。31日（韩国时间），在美国佛罗里达州迈阿密特朗普国家多拉高尔夫俱乐部（72杆）举行的本赛季最终战（8站比赛）“团队锦标赛”决赛中，由约翰逊担任队长的“4 ACES”队登上了冠军宝座。约翰逊和队友帕特•佩雷兹（46岁）、帕特里克•瑞德（32岁）、泰勒•古奇（31岁•以上美国）以一杆优势险胜，夺得1600万美元（约228亿韩元）的冠军奖金，冠军队伍中的每一位队员将分别得到400万美元（约57亿韩元）的奖金。 通过半决赛晋级决赛的4支队伍展开的决赛通过比杆赛来决出最后的胜负（18洞比杆赛，4名队员的记分卡成绩相加的方式）。结果，4 ACES队约翰逊、佩雷兹、瑞德取得低于标准杆2杆的成绩，古奇打出低于标准杆1杆的成绩，最终合计为低于标准杆7杆的281杆。4 ACES队以1杆优势战胜了男子高尔夫世界排名第3位的卡梅隆•史密斯（29岁•澳大利亚）率领的Punch队（最终合计低于标准杆6杆共282杆）。史密斯当天以低于标准杆7杆共65杆的成绩在16名决赛选手中计分卡成绩最好，但马克•利什曼（39岁•澳大利亚）打出高于标准杆2杆的成绩等，没有得到队友的帮助，只能屈居亚军。 当天，约翰逊又拿到了400万美元，仅在本赛季就赚了1763.7767万美元（约251亿韩元）。再加上以个人赛冠军资格获得的1800万美元（约256亿韩元），他本赛季的总奖金高达3563.7787万美元（约508亿韩元）。约翰逊2008年首次参加美国职业高尔夫（PGA）巡回赛，在巡回赛上共获得24个冠军，职业生涯总奖金为7489.7059万美元（约1067亿韩元），而本赛季的奖金则占到了一半多，这也是他自6月第一站比赛（英国伦敦）后时隔4个月再次获得冠军。也就是说，本赛季LIV奖金总额达2.55亿美元（约3632亿韩元）的近14%都进入了约翰逊的钱包。大赛结束后，约翰逊表示，“随着赛季的进行，（LIV）正在逐渐好转。结尾也令人难以置信。” 当然，并不是只有约翰逊赚得盆满钵满。在没有获得PGA巡回赛冠军的情况下，此前职业生涯总奖金仅为400万美元（约57亿韩元）左右的彼得•尤莱恩（33岁•美国）在LIV上凭借个人赛2次亚军、团体赛1次冠军等，获得了约1280万美元（182亿韩元）的奖金。 结束第一个赛季的LIV计划将下赛季的赛事数量从8个增加到14个，总奖金也将增加到4.05亿美元（约5771亿韩元）。有预测称，世界排名前15位的选手最少将增加2名，最多将增加4名。

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