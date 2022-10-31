因梨泰院惨案，韩国各地纷纷取消万圣节活动和文化演出. October. 31, 2022 07:54. by 鄭盛澤, 宋忠炫 neone@donga.com,balgun@donga.com. 受“梨泰院万圣节踩踏事件”的影响，全国万圣节活动和各种演出纷纷被取消。 首尔麻浦区弘大商会30日取消了“弘大万圣节”活动的所有剩余日程。该活动从28日开始在弘益大学“想走的路”一带举行，原定于举行“万圣节市场”和“街头舞蹈节”直至31日。首尔市钟路区大学路的“欢迎大学路闭幕派对”虽然也准备了万圣节气氛的活动，也宣布取消。从28日开始在首尔蚕室主体育场举行的“打击乐节”当天也没有进行最后一场演出。釜山市取消了原定于当天聚集4万名左右的“釜山一个亚洲庆典”的韩流演唱会。 京畿道龙仁市爱宝乐园和首尔市松坡区乐天世界决定不举行万圣节游行相关活动。电视台纷纷停播了周末的综艺节目。 三星电子原定于28日至30日在首尔市城东区圣水洞“Amazing Brewing Company（奇妙精酿啤酒公司）圣水店”举行的万圣节美食派对于当天上午提前结束。LG电子也取消了原定于当天举行的“密室逃脱咖啡店第二季”的万圣节活动。 体育界也参与其中。韩国女子职业篮球当天在仁川举行的新韩银行和KB明星队的2022~2023赛季揭幕战上，没有进行中场休息演出。职业篮球LG队当天在昌原主场比赛中，当初决定身穿万圣节服装向球迷提供纪念品，后来全部取消。文化体育观光部决定不举行原定于11月1日和4日在青瓦台迎宾馆举行的“青瓦台浸染秋色K古典音乐”演出。古驰决定不举办定于11月1日在首尔景福宫举行的时装秀。文化体育观光部计划对今后举行的体育、文化活动进行安全措施检查。

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