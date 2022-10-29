非洲裔不理睬的MLB整体人气出现大幅下降. October. 29, 2022 07:28. by 黃奎引 kini@donga.com. 随着杰基•罗宾逊（1919~1972年）1947年加入布鲁克林道奇队（现洛杉矶道奇队），美国职业棒球大联盟（MLB）的种族歧视政策落下了帷幕。道奇队当年立即获得国家联盟冠军，世界大赛（总决赛）也向非洲裔美国人敞开了大门。此后，除了1950年的一次例外，非裔美国选手的身影出现在了每一届世界大赛上。 持续71年的该纪录将于今年落下帷幕。因为在今年系列赛开幕前一天的28日，两队提交的世界大赛参赛名单中没有出现非洲裔美国选手的名字。休斯敦太空人队外野手迈克尔•布兰特利（35岁）作为非洲裔美国人，是唯一进入两队40人大名单的选手，但随着他加入伤者阵容名单，早已失去了战斗力。 在美国出生的非洲裔美国人中，唯一坐在MLB主教练位置上的休斯敦太空人队主教练德斯特•贝克（73岁）表示：“这是棒球界应该担心的事情。”贝克教练也是在MLB赛场上首次展示因反对白人裔美国人不愿意与非洲裔美国人握手而在非洲裔美国人之间流行的“举手击掌”的人物。在非洲裔美国人中，执掌MLB球队教鞭的只有贝克和故乡是日本冲绳的道奇队主教练大卫•罗伯茨（50岁）。 据美国棒球研究协会（SABR）透露，贝克教练首次展示“举手击掌”的1977年，全体美国职棒选手中17.9%是黑人。以今年开幕日为基准，这一比率减少到了7.2%。美国媒体报道说：“非洲裔美国希望之星大部分选择篮球或美式足球，而不是棒球。因此，随着棒球在非洲裔美国人社会的人气下降，MLB整体人气也随之下降。” 另外，贝克教练预告说，贾斯汀•维兰德（39岁）是系列赛第一场比赛的首发投手。至此，维兰德继2000年代和2010年代之后，在2020年代世界大赛上也创下了首发出场的记录。在MLB历史上，像这样经过3个10年间（decade）均留下世界大赛首发上场记录的只有维兰德和罗杰•克莱曼斯（60岁）两人而已。

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