美国政府官员：“与朝鲜进行裁军谈判，有可能成为选项”. October. 29, 2022 07:28. by 华盛顿=常驻记者文炳基、申圭镇记者 weappon@donga.comnewjin@donga.com. 美国拜登政府高级官员当地时间27日表示：“如果朝鲜愿意对话，裁军（谈判）可能成为选项。”分析认为，这一表态的意思是，如果朝鲜答应举行“无条件对话”，实际上可以以承认朝鲜为有核国家为前提，在减少核武器的同时，减少韩美联合军演等。拜登政府提及与朝鲜进行裁军谈判的可能性尚属首次。 美国国务院负责裁军和国际安全事务的副国务卿邦尼·詹金斯当天在美国智库卡内基国际和平基金会的谈话中做出了上述表示。她还表示：“如果（朝鲜国务委员长）金正恩拿起电话说‘想谈裁军问题’，我们不会说‘不行’，”“我们应该先进行对话，了解（朝鲜希望的裁军）是什么。”核裁军协商通常是核保有国之间为降低核战争危险，同时为减少核武器而进行的谈判。 美国一直以会“承认朝鲜为核拥有国”为由，排除与朝鲜举行核裁军谈判的可能性。此外，很多人担心，如果美朝签署核裁军协定，朝鲜可能会要求中断韩美联合军演、裁减或撤离驻韩美军。 实际上，詹金斯当天表示，“对于可能延伸为传统裁军协定的减少危险问题，也可以进行对话”，暗示作为减少核武器的补偿，可以调整对朝鲜的军事应对态势。 拜登政府在当天发表的国家国防战略、核态势报告、导弹防御研究报告中就朝核问题表示：“不能容忍对美国或同盟国的任何核攻击，这将导致金正恩政权的终结。”报告还强调：“美国将继续展开战略轰炸机等核战斗力，”“为了加强延伸威慑，可以定期举行高层会谈，讨论改善危机应对协议的选项。” 朝鲜时隔两周再次发射了弹道导弹。据韩国军联合参谋本部透露，朝鲜从当天上午11时59分至中午12时18分在江原道通川一带发射两枚短程弹道导弹，高度为24公里，飞行约230公里。进入今年以来，朝鲜在通川发射了首枚弹道导弹，2019年8月还在那里发射了朝鲜版“陆军战术导弹”短程导弹（KN-24）。

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