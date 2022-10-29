普京：“如果韩国向乌克兰提供武器，两国关系将破裂” VS 尹锡悦：“这是我国主权问题……没有提供过杀伤性武器”. October. 29, 2022 07:28. by 姜聲煇, 洪壽英 yolo@donga.com,gaea@donga.com. 俄罗斯总统普京（照片）警告说，如果韩国向乌克兰提供武器，两国关系有可能破裂。尹锡悦总统表示：“这是我们的主权问题。” 普京在当地时间27日在俄罗斯莫斯科举行的国际俄罗斯专家组织“瓦尔代俱乐部”会议上表示：“我知道韩国决定向乌克兰提供武器和弹药，”“这将破坏我们的关系。”他还强调：“如果我们与朝鲜重新开始合作，韩国会做何反应?”“希望韩国能想一想，会不会对此表示欢迎。” 有评价认为，普京就向乌克兰援助武器问题针对韩国进行警告，实属罕见。 对于普京的上述发言，尹锡悦28日在去龙山总统室办公楼上班路上表示：“我们一直通过人道主义、和平的方式与国际社会联系对乌克兰进行援助，从未提供过杀伤性武器。”他同时强调：“（援助乌克兰问题）无论如何都是韩国主权的问题。”他接着表示：“正在努力与包括俄罗斯在内的世界所有国家维持和平、良好的关系。” 此前，乌克兰总统泽连斯基在今年4月的韩国国会视频演说中要求提供武器支援，但韩国政府坚持“不能是杀伤性武器”的立场，并一直提供除武器以外的防弹头盔、帐篷、毛毯等军需和医疗物资、人道主义支援等。 韩国外交部官员当天在被问到“是否可以理解为没有向乌克兰支援过杀伤武器，也没有计划支援”时回答说：“是的。关于对乌援助，韩国政府的立场没有改变。”

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