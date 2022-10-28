伊朗女性“头巾疑问死”事件第40天，万人举行追悼示威……警察开枪. October. 28, 2022 07:39. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 在因未戴头巾而被伊朗警方逮捕后突然死亡的玛莎·阿米尼（22岁）死亡40天之际，多达1万名的大规模追悼者参加了反政府示威，伊朗当局立即发射实弹，进行了强硬镇压。 据伊朗半官方媒体ISNA通讯社等报道，当地时间26日，约有1万人聚集在伊朗西部库尔德斯坦省萨克兹郊外的阿米尼墓地，谴责伊朗政府。当天是阿米尼去世的第40天，伊朗一般相信故人的灵魂在死亡第40天会暂时回来，因此在当天举行追悼活动。 当天聚集在阿米尼墓的追悼者们高喊“女性、生命、自由”、“杀死独裁者”等反政府口号。现场不仅人头攒动，而且还有他们乘坐的车辆和摩托车等，人山人海。英国《卫报》报道说：“伊朗当局警告阿米尼家属不要在40日举行追悼活动，但阿米尼家属们没有屈服，举行了追悼仪式。” 据外电报道，伊朗安全部队向追悼者发射了实弹和催泪弹，进行了强硬镇压。总部设在挪威的一人权团体表示，由于安全部队的开火，当天在萨克兹地区全境约有50人受伤。 此外，伊朗首都德黑兰、伊斯法罕、马沙德等地也同时举行了追悼阿米尼、谴责政府的集会。在德黑兰，以城市中心大巴扎尔（传统市场）为中心聚集了很多人，高喊反政府口号，很多司机也鸣响警笛，向示威队表示支持。 同一天，伊斯兰逊尼派极端主义武装团体“伊斯兰国”在伊朗伊斯兰什叶派圣地发动枪击恐怖袭击，造成15人死亡。伊朗当局逮捕了恐怖分子，并称其为“塔克菲理恐怖分子”。这是伊朗当局在称呼伊斯兰逊尼派强硬武装势力时使用的用语。 伊朗内务部长艾哈迈德·瓦希迪指责说，伊朗国内的反政府示威为“锡拉兹圣地恐怖事件”提供了借口。伊朗总统莱西也表示，将对恐怖行为采取相应的措施，使紧张感达到高潮。

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