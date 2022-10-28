尹锡悦就赵相俊辞职一事表示：“说是工作负担过重，不合适”. October. 28, 2022 07:38. by 張寬錫, 申晋宇 jks@donga.com,niceshin@donga.com. 尹锡悦总统27日就其亲信、被称为国家情报院二号人物的前企划调整室长赵相俊突然辞职一事表示：“因为是个人原因，所以很难公开。”担任国情院人事、组织、预算的核心要职的总统亲信在任命4个月后辞职，其背景引发的争议仍未平息。 尹锡悦当天在去龙山总统室上班的路上，被记者问到有关赵相俊辞职的问题时，回答说：“他说因为是重要的职务，不合适继续承担繁重的业务，所以我接受了他本人辞职的请求。”接着，他惜字如金地说：“如果是因公原因，我会告诉你的，但这是个人问题。”对于继任者人选，他表示：“本来也有一些企调室长的人选，为了业务能够自然地连接，会迅速处理的。” 国情院当天表示：“对于部分媒体报道的‘内部人事矛盾说’等各种传闻，我们表示，完全没有事实根据。”国情院院长金奎显和赵相俊展开“权力游戏”的报道接连出现后，甚至发出资料划清了界限。国情院相关人士表示：“情报机关因为这样的问题在媒体出现名字，这本身就是一种负担。”有预测称，国情院以金奎显和新任企调室长为中心，今后很有可能进一步扩大包括人事刷新在内的内部改革幅度。前首尔东部地方检察厅次长检察官金南宇（音）有望接替赵相俊的职务。 共同民主党批评说：“这是严重的国纪紊乱。”共同民主党议员申正勋（音）当天在政策调整会议上施压说：“赵前室长在没有与金院长进行任何商议的情况下向总统室表明辞意，是不可以的事情，”“尹总统应该明确表示不得不接受辞呈的原因。”

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