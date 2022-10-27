“资金大乱”，企业投资也刮起寒风，看不到“经济安全阀”. October. 27, 2022 07:47. . 在全球经济萧条的忧虑下，随着资金市场上资金链枯竭的现象也加重，企业的投资计划亮起了红灯。SK海力士决定，把当初预计在10万亿韩元左右的明年投资规模比今年减少50%以上。SK海力士方面表示：“这是仅次于2008年-2009年金融危机水平的投资缩减。”此前，现代汽车、现代石油银行、韩华解决方案等也表示，将撤回或缩小、保留原定的投资计划。 业绩恶化到“盈利冲击”的程度，接连阻停着企业的投资步伐。昨天公布的SK海力士第三季度的营业利润比一年前减少了60.3%。三星电子的营业利润仅以暂定数值就减少了30%以上，LG显示器预计将连续两个季度出现营业利润赤字。半导体寒流、汇率上升和美中冲突等地缘政治不利因素交织在一起，今后的前景更加暗淡。别说是未来投资，眼下的现实反而是急于勒紧腰带。 企业还忙于偿还在大规模投资推进过程中筹集的资金。随着债券利率的暴涨，利息费用也像滚雪球一样增加。仅1年内需要偿还的短期贷款就达530万亿韩元，创下了历史最高纪录。急速枯竭的资金市场加重了企业的筹资困难。由于江原道乐高乐园引发的流动性危机，资金来源枯竭，最近连AAA等级的优秀企业也发行债券失败。如果照此发展下去，优良企业也很难避免“盈利破产”。 在日益高涨的对外经济风险和高利率、高汇率、高物价的三重苦难中，韩国的主要企业还是坚持了下来。在经济宏观指标恶化、金融市场的不稳定性增大的情况下，政府却表示“韩国经济的基础很坚固”，断然否认了危机论。但是现在，支撑这一基础的代表企业也在动摇。 面对民间企业这样的状况，政府应该具备非常的危机意识，制定支援对策。仅凭急急忙忙发表的50万亿韩元规模的流动性供给计划，能否打开受阻的资金来源还是个未知数。需要更加果断、先发制人的支援。但是，在展开“与通货膨胀的战争”的时候，又很难再投入更多的资金，因此有必要通过筛选支援提高效果。为了不让健全企业被不良企业牵连而遭受损失，应该同时进行辨别优劣和结构调整。

한국어