美国科技“大厂”也因业绩低于预期股价暴跌. October. 27, 2022 07:48. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 随着“盈利冲击”的忧虑扩散，美国科技大企业的股价在当地时间25日纽约股市场外交易中齐声暴跌。这是因为谷歌公布了低于市场预期的第三季度（7月-9月）业绩后，外界对经济萧条的不安感扩散。 第三季度的销售额为690亿美元，远低于市场预测值710亿美元的谷歌母公司“字母表”股价在当天公布业绩后，在场外交易中下跌了6.9%。“字母表”低于7%的销售增长率，除了2020年新冠病毒大流行初期外，是2013年以来的最低值。 特别是优兔（YouTube）广告销售额，没有达到比去年同期增加3%的市场预测，出现了2%的负增长。谷歌首席商务官菲利普·辛德勒表示：“保险贷款、抵押贷款、加密货币等领域的在线搜索广告有所减少。”据分析，金融机构直接受到美国联邦储备委员会急剧上调利率的影响，率先削减包括网络广告在内的营销费用，对业绩产生了影响。 微软当天虽然发表了与市场预测相似的业绩，但净利润比去年同期下降了14%，销售增长势头也创5年来最低值，在场外交易中暴跌了6.7%。第四季度（10月-12月）业绩预测值将远低于市场预测值，这也产生了影响。半导体企业得克萨斯仪器也下调了第四季度的业绩预测值，在场外交易中股价下降了8.21%。尚未公布业绩的亚马逊和元宇宙当天也分别下跌了4.4%和4.0%。 彭博社报道说：“谷歌、微软的业绩低于预期，意味着企业从网络广告支出到信息技术预算，都面临着全方位的费用压力。”美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“这是数字广告市场的不祥之兆（Bad Omen）。”

한국어