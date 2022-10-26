国际货币基金组织官员：“物价今年将触顶”. October. 26, 2022 07:43. by 朴尚俊记者 speakup@donga.com. 国际货币基金组织预测，明年韩国出口增长率将下降到0%。 该机构亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑25日在韩国银行举行的以“全球经济和韩国”为主题的记者座谈会上表示：“预计明年韩国出口将呈现停滞状态。”他预测，今年韩国出口增长率为3%左右，明年将接近0%。 斯里尼瓦桑解释理由说：“韩国受到了全世界实体经济、金融市场情况的影响，”“贸易形势的冲击、美国的通货紧缩等产生了（负面）影响。”他还解释说，国际货币基金组织把明年韩国的经济增长率预测值下调至2.0%，比原来下调了0.9个百分点。 他还建议：“与上个月相比，消费者物价上涨率呈下降趋势，物价在今年达到顶点后，会逐渐回到2024年左右的目标水平，”“虽然对增长有影响，但是通过紧缩一定要正面应对通货膨胀。”斯里尼瓦桑还劝告说：“据我所知，（韩国）政府负债增加到了国内生产总值（GDP）的55%左右，从中期来看，制定财政政策的标准，维护信任非常重要。”

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