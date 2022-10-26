尹锡悦施政演说强调“健全财政”，但是否改变了粗放模式令人怀疑. October. 26, 2022 07:42. . 尹锡悦总统25日在国会发表了说明明年预算案的施政演说。虽然这是就任后首次预算案施政演说，但共同民主党以检察机关对其党首李在明的亲信、民主研究院副院长金容（音）进行扣押搜查为由拒绝出席，因此只进行了半拉子工程。虽然这是调查所必需的扣押搜查，但是否一定要在施政演说前一天进行还是个疑问。但是共同民主党也有必要记住，5年前文在寅政府首次发表预算案施政演说时，朝野矛盾也非常严重，但当时在野的国民力量党至少没有拒绝出席。 尹锡悦总统直接抨击了文在寅政府以政治目的领先的粗放的财政运营扩大财政收支赤字这一点。但在援助社会弱势群体、扩充社会基础、加强安保等几乎所有领域都提到了扩大现有预算，因此我们无从知道在哪里勒紧裤腰带。实际上，文在寅政府5年间，正式预算年均增长8.7%，在去年基础非常大的情况下，又增加了5.2%。虽然自2010年以来首次相对上一年缩减了预算，但这是包括前一年的总预算补充预算在内的总预算和新年总预算的比较，比较对象不同，而且在新的一年里，受经济危机等影响，说不定要制定补充预算。这种情况下，没有太大可比性。 尹锡悦总统对自己以政治目的为先的大选公约预算，表现出了回避、沉默或强辩。共同民主党把老人基础年金上调额从30万韩元提高到40万韩元，对象也从70%扩大到100%。尽管这有可能导致财政崩溃，他也没有提出数据，只是一提而过，表现出了不负责任的态度。产后1年内发放70万韩元的新生儿父母工资，虽然费用与效果的对比令人怀疑，但也反映在预算案中而没有提及。把士兵月薪从82万韩元上调到130万韩元的预算，也包装为加强国防力量的目的，认为如果基层干部的补偿不按比例增加，可能会导致难以补充优秀干部的副作用。 根据国会先进化法，即使共同民主党故意疏忽审查，只要过了11月30日的期艰，第二天预算案就会自动提交全体会议审议，但能否在全体会议上获得通过则取决于多数党共同民主党。如果共同民主党推迟全体大会上的通过，预算案将无法通过，迎来新的会计年度。总统的半拉子预算案施政演说所表现出的迹象不好。希望政府和朝野共同努力，避免发生编制准预算的宪政史上前所未有的事态。

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