李在明：“面对暴力支配，只有反抗” VS 金起炫：“坦白是唯一的手段”. October. 26, 2022 07:43. by 朴訓祥, 姜炅石 tigermask@donga.com,coolup@donga.com. “政治已经消失，只剩下暴力支配。”（共同民主党代表（党首）李在明） “比赛结束了。（李在明代表）坦白是唯一的手段。”（国民力量党议员金起炫） 朝野政党25日围绕检察机关对共同民主党党部的扣押搜查展开了舌战。共同民主党称之为“扼杀在野党”，继续展开殊死抗战；国民力量党则反驳称，不要为了“李在明防弹”而辜负公党的责任。 李在明当天在国会召开的议员全会上表示：“在总统施政演说前一天发生的（扣押搜查）事态，是拒绝正常政治、凌驾于国民和宪法之上的宣战布告，”“如果政府和执政党表现出扼杀在野党、进行暴力支配的意志，只能进行对抗。”李海瓒、郑东泳等该党常任顾问团成员当天也与李在明举行了座谈会，并出面掩护说：“党应该团结一致应对。”该党首席发言人安豪荣在恳谈会结束后表示：“有人指出，这是不是想通过检察机关独裁、公安统治毁灭（共同）民主党，重新调整政治格局。” 国民力量党强调，检察机关的扣押搜查不是“压制在野党”，而是对李在明及其亲信的调查过程。该党院内代表朱豪英在院内对策会议上表示：“（李在明代表）个人问题交给司法系统处理，（共同民主党）集中精力解决民生问题。” 还有人继续发声敦促李在明辞职。国民力量党政策委员会议长成一钟在同一会议上说：“以抵制总统的施政演说为由，试图使检察机关的调查变得无力，这本身就是破坏民主的行为，是为了守护李在明代表的防弹，”“如果李在明代表没有信心查明真相并向国民道歉，那么放弃政治，靠眼泪演技去做演员会更好。”该党议员金起铉也在脸书上写道：“李在明代表现在命已尽，退位才是帮助正统民主党摆脱死亡泥潭的方法。”

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