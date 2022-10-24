首尔市从今天开始举办环保“伦理时尚”企划展. October. 24, 2022 07:45. by 李青雅记者 clearlee@donga.com. 首尔市23日表示，将从24日开始举行为期两天的介绍“伦理时尚”产品的企划展。伦理时尚产品是指从材料筛选到制造、流通、购买等所有过程都履行环保、伦理责任的产品。 首尔市相关人士解释说：“计划在Naver购物直播‘Cabin的直播’中展示6家企业的‘素食时尚’产品和再利用包等23种产品。”素食时尚是指用软木皮等植物性替代品代替毛皮、安哥拉山羊毛等动物皮革。升级改造是用废弃的产品制造新产品。 在此次企划展上，将介绍首尔地区自立中心成员们利用消防员废弃防火服制作的再利用包（119REO）△利用废弃塑料等废弃资源制作的卡片夹和钥匙链（Project1907）△把以养育设施孩子们为对象进行的美术课上出现的作品融入设计的时尚杂货（A'DREN）等。 节目将从24日和25日下午6时30分开始，每次进行一个小时，只要在Naver购物直播频道上搜索“Cabin Market”就可以收看。在企划展上，可以以比定价优惠10~30%的价格购买产品。详细内容可以在首尔市运营的社会经济购物中心“共同世界购物中心（hknuri.co.kr）”上确认。

한국어