“本托号”国家队公布最后的集训名单……朱珉奎和李胜宇再次落选. October. 22, 2022 07:40. by 兪載泳 elegant@donga.com. 保罗•本托主教练率领的韩国男子足球国家代表队将在2022卡塔尔世界杯之前，以K联赛球员为主进行最后的磨练。 大韩足球协会21日公布了参加卡塔尔世界杯开幕前最后一次集训的27人大名单。国家队将于28日在京畿坡州市国家足球队训练中心（NFC）集合。下月11日，他们将在国内进行最后一场热身赛。参加卡塔尔世界杯的最终26人大名单将于下月12日公布。由于此次召集不是国际足联（FIFA）规定的A级比赛期间，因此欧洲派球员被排除在外。其中大部分是效力K联赛的国内球员。 在此次名单中，在K1联赛中攻入13球（进球排名第7位）的吴贤奎（21岁•水原队）首次入选国家队。效力于中东球队的金承奎（阿尔沙巴布）、郑又荣（阿尔萨德）、权敬源（大阪钢巴）、孙准浩（山东泰山）被列入海外派名单。本托主教练表示：“在球队出征卡塔尔之前，为了提高球员们的状态需要训练时间，所以召集了球队。在确定最终参赛名单之前，将利用这次机会，对球员们的技能进行最后的检验。” 职业足球K1联赛射手榜第1位（17球）的朱珉奎（32岁•济州）和射手榜第4位（14球）的李胜宇（24岁•水原FC）最终未能得到本托主教练的选择。去年成为K1联赛得分王的朱珉奎在本赛季也处于射手榜榜首位置，但不仅没有入选过本托号，也没有入选过国家队。今年重返K1联赛的李胜宇在2018年与哥斯达黎加队的比赛中参加了本托教练就任后的首场比赛。但在2019年3月与伊朗队的比赛结束后，他再也没能登上本托号。由于朱珉奎和李胜宇在最后的集训中没有接到召唤，因此或将很难踏上本次卡塔尔世界杯之旅。

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