受高强度紧缩影响，美国国债利率创金融危机后最高值. October. 22, 2022 07:41. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国国债利率一直在上升。投资者预测明年5月左右美国基准利率将暴涨到5%，因此国债利率也随之上涨。预计美元价值也将持续上升。 当地时间20日，包括住宅担保贷款在内的主要市场利率标杆——美国10年期国债利率继全球金融危机时的2008年7月以后，时隔14年首次超过4.2%，以21日零时为准上升到了4.265%。与今年1月相比，利率上升了2.6个百分点以上。10年期国债利率自1984年以后，时隔38年连续12周呈上升趋势。 国债利率持续上涨是因为美国中央银行联邦储备委员会将继续上调基准利率。特别是投资者们20日在期货市场上认为2023年5月美国标准利率将达到5.0%，开始了交易。也就是说，预计基准利率将从目前的3.0%~3.25%再提高约2个百分点。 费城联邦储备银行行长哈克尔（照片）的“鹰派”发言也助长了国债利率的上升。哈克表示，“令人失望的抑制通货膨胀的努力结果，到年末为止，基准利率将远远超过4%”，并表示美联储将继续上调利率。他还预测：“直到2024年末，物价才会下降到美联储目标值的2%左右。” 美国劳动部公布的上周（10月9日至15日）新增失业补贴申请件数比前一周减少1.2万件等，过热的劳动市场也对美联储将持续高强度紧缩的预测加大了力度。从目前的氛围来看，11月美联储采取“巨大步伐”（基准利率上调0.75%）似乎很有希望。

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