上流阶层的美德. October. 20, 2022 07:53. . 英语单词“Charity”虽然意味着慈善或慈善团体，但也有宽容的意思。在宽容的国家荷兰，自古以来帮助弱者或施舍慈善被认为是重要的美德。雅各布•奥切特瓦尔特画的这幅画也蕴含着16世纪荷兰上流阶层家庭的美德。 画中描绘了在大而优雅的家门口前牵着保姆手的富家孩子向乞丐家人递硬币的场面。穿着熨得笔挺的白色礼服的孩子，由于穿着打扮的缘故，看起来像一个女孩，但其实是个男孩。按照当时的惯例，直到7岁左右为止，男童都穿着女童的衣服。衣衫褴褛的乞丐少年一只脚迈入室内，伸出手中的帽子来领取硬币。 有趣的是登场人物的视线。乞丐少年的视线向着衣着考究的富家孩子，抱着婴儿的贫困妈妈可怜地看着这样的儿子。世界上哪个妈妈会想要孩子乞讨，但看起来没有办法。相反，富家孩子看着画面外的我们。她似乎对自己的慈善行为感到自豪，说“我正在帮助可怜的人”。在后面的客厅里欣慰地看着这一幕的孩子的父母也凝视着正面，似乎在表明他们对子女的教育非常成功。画面右下角出现的狗则担任了这所有场面的见证人。 鹿特丹出身的奥切特瓦尔特一生以上流阶层的日常生活为主题画了很多画。不是单纯的外部描写，而是想通过帮助贫穷的人或不同阶层的人相互作用的场面，给予道德上的教训。 奥切特瓦尔特虽然为上流阶层顾客画了画，但对穷人的关心和同情心却很深。打开前门，欣然接受乞丐家人，可怜地看着他们的保姆温暖的目光也许代表了画家的心声。

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