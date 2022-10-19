龙山至束草高铁开工……2027年只需1小时39分钟. October. 19, 2022 07:48. by 郑顺九记者、张宽硕记者 soon9@donga.com,jks@donga.com. 从2027年开始，从首尔龙山到束草，乘坐韩国高铁“KTX”只需1小时39分钟。 国土交通部18日表示，在江原道束草世博会广场举行了“春川-束草东西高速铁路”开工纪念仪式。尹锡悦总统、国土交通部长官元喜龙、江原道知事金镇台等出席了纪念仪式。尹锡悦在纪念词中表示：“地区均衡发展的核心是公正的接近性，”“如果多种交通网紧密连接，江原地区将成为旅游和尖端产业的据点，实现令人刮目相看的增长。” 春川至束草东西高速铁路是连接首尔龙山经春川至束草的国家铁路网的核心路线，将投入约2.4万亿韩元，在6年内新建从春川到束草的93.7公里的铁路。铁路车站有华川、杨口、麟蹄、百潭、束草等5处。国土部相关人士表示：“在江原华川和杨口、麟蹄郡建设铁路车站将成为历史上首次地区发展的转折点，”“铁路建设将带来23498亿韩元的生产诱发效果和48890个工作岗位，随着首都圈接近性的改善，旅游需求也将增加。” 项目完成后，从首尔到春川的铁路将延长到束草，乘坐高铁“KTX-连接”列车从首尔到束草只需1小时39分钟。目前，从首尔到春川乘坐快铁“ITX”需要75分钟，从春川到束草乘坐公交车需要120分钟，共需要3小时15分钟。即使乘坐轿车，从首尔到束草也需要近3个小时。新铁路大部分区间都是隧道，预计不受暴雪等气候影响，可以正常运行。

한국어