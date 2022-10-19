原材料、零部件、装备核心战略技术从100项扩大到150项. October. 19, 2022 07:48. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 为了加强原材料、零部件、装备产业的竞争力，政府管理、培养的核心战略技术将从100项扩大到150项。像要素一样，虽然技术水平低，但对特定国家的依赖度高，对国内产业产生巨大影响的品种被选定为“供应网稳定品种”进行管理。 政府18日在政府首尔大楼召开了尹锡悦政府上台后首次的“原材料、零部件、装备竞争力强化委员会”，表决通过了上述内容的“原材料、零部件、装备产业政策方向”。产业通商资源部长官李昌阳强调：“在美中技术霸权深化等全球供应网重组加速的情况下，确保稳定的原材料、零部件、装备供应网是决定我们国家产业竞争力的最核心要素。” 此次对策的重点是将焦点放在应对日本出口限制上的原材料、零部件、装备政策的对象扩大到全世界。政府认为，供应网危机正在常态化，因此像现在这样以特定国家为中心的对策存在不足之处。实际上，原材料、零部件、装备产品对日本的进口依赖度在今年上半年（1~6月）降至15.4%，为历史最低水平，但对中国的进口依赖度为29.6%，比10年前提高了4.7个百分点。 特别是，政府决定将原先为应对日本出口限制而制定的核心战略技术（目前100项）再增加50项。半导体领域的核心战略技术将从17项增加到32项。原本以工程所需的材料技术为中心构成的半导体领域核心战略技术将扩大到工程技术。因新型冠状病毒肺炎疫情，确保自身技术能力的重要性增大的生物领域也将追加5项核心战略技术。核心战略技术是在原材料、零部件、装备产业价值链中发挥核心功能的技术。

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