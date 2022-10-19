布林肯：“习近平领导的中国更具攻击性……台湾问题将出现困难局面”. October. 19, 2022 07:48. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国国务卿布林肯（照片）当地时间17日表示：“如果（和平解决台湾问题的）承诺正在发生变化，很不幸，预计今后（美中之间）将出现非常困难的局面。”中国国家主席习近平16日在中国共产党第二十次全国代表大会开幕会的工作报告中强调了统一台湾的意志，并打开了使用武力的可能性。随后，美国拜登政府发出了不会退出台湾防御的信息。 布林肯当天在美国斯坦福大学举行的对话中，就台湾问题表示：“中国已经做出了不能再接受现状的根本决定，决定提前与台湾的‘统一时间表’。”他接着指出：“如果和平的方法行不通，中国会采取强制性的方法，如果该方法行不通，中国会为了实现（台湾统一）目标而使用强制手段。”这意味着习主席将武力入侵台湾。 他强调说：“这将导致事态的扩大，”“这不仅仅是美国的问题。”他接着说：“如果危机导致台湾半导体生产中断，全世界都将面临经济危机，”“世界各国在维护台湾海峡和平与稳定方面有着深刻的利害关系。”分析认为，他是在暗示，美国将联合同盟韩国等，应对中国对台湾的武力统一。关于保卫台湾问题，他表示：“我们决心根据《台湾关系法》履行对台湾的（武器支援）承诺，将支援防御能力。” 布林肯就拜登政府的中国政策指出：“‘后冷战’时代已经结束，现在正在进行激烈的竞争，”“我们在习近平领导体制下看到了最近几年崛起的中国。” 他特别批评说：“（习主席的中国）在国内更加高压，在海外更加攻击，挑战我们的价值和利益。”

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