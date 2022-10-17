股价跌至一半，10小时瘫痪……焦急的“KAKAO”蚁民. October. 17, 2022 07:33. by 朴尚俊记者 speakup@donga.com. 韩国国内代表性的增长股“KAKAO”正在动摇。今年以来，KAKAO继股价跌至“腰斩”之后，周末又遭遇全国性的“KAKAO黑屏”事态这一大型不利因素，有可能进一步下跌。 据韩国交易所16日透露，KAKAO的股价今年年初为11.45万韩元，14日以5.14万韩元收盘，已暴跌55.11%。同期，KAKAO游戏（-58.87%）、KAKAO银行（-70.39%）、KAKAO支付（-79.55%）的股价也出现暴跌。KAKAO集团4家公司的市价总额蒸发了69.0771万亿韩元。这与目前KOSPI总市值排名第三的SK海力士的市价总额（69.5242万亿韩元）差不多。 再加上15日发生的长时间服务障碍，预计会对企业的信赖造成打击。以KAKAO聊天为例，转向“电报”（Telegram）或“连我”（Line）等其他聊天工具的用户正在增加，因此，以超过4000万名的压倒性用户数为基础计划的新收益模式也会受到负面影响。KAKAO曾表示，今年第四季度（10月-12月）将在KAKAO聊天开放聊天中引入广告，谋求收益。 以美国技术股为中心的纳斯达克指数当地时间14日下跌3%以上，这也使KAKAO股价的展望变得暗淡。韩国投资证券将KAKAO的目标股价下调至8万韩元，下调20%，NH投资证券从11万韩元下调至7.8万韩元，韩华投资证券从11.5万韩元下调至8.5万韩元。 NAVER与KAKAO相比，损失规模相对有限。但是购物直播等部分服务没有正常启动，而且和KAKAO一样，是代表性的在线平台股票，因此很难避免负面影响。

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