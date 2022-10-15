美国曾要求韩国等共同宣布限制中国半导体的规定. October. 15, 2022 07:23. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 据悉，美国拜登政府要求韩国、日本和欧洲同盟国共同参与宣布向中国限制出口半导体，但韩国等部分国家面露难色。 《纽约时报》当地时间13日报道，“拜登政府数个月来一直在劝说韩国、日本、荷兰、英国、以色列等国家和美国一起出台对华出口限制规定，”“但是部分国家对切断与中国的交易犹豫不决，因此拜登政府单独发表了限制规定。”就像西方对入侵乌克兰的俄罗斯进行制裁一样，美国试图强调与同盟国一起限制对中国尖端技术的出口，但由于多个国家面露难色，这一构想最终告吹。 拜登政府7日公布了对中国超级计算机和人工智能所需的所有尖端半导体以及14纳米（1纳米等于10亿分之一米）以下的系统半导体、18纳米以下的动态随机存取内存（DRAM） 、128层以上的NAND等存储器半导体相关设备的出口限制。 据悉，拜登政府在与韩国政府协商对三星电子SK海力士的半导体例外适用出口限制的过程中，要求发表参与对华出口限制的内容。据悉，对此，韩国政府表示，在此次规定的核心超级计算机和人工智能领域，没有向中国销售半导体的国内企业，因此参与其中不会有实际利益。 但拜登政府12日发表的《国家安全战略》报告中也表明了加强对华技术出口管制的方针，因此今后很有可能继续要求韩国等同盟国表明参与出口限制的意志。 此外，美国联邦通信委员会13日表示，计划通过禁止新批准中国企业华为和中兴的通信设备的决议。如果该决议得以通过，华为和中兴将无法向美国销售新的通信设备。

한국어