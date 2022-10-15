美国三大大众音乐奖之一的“AMA”新设K-POP部门. October. 15, 2022 07:23. by 李素妍记者 always99@donga.com. 与格莱美奖、Billboard音乐奖一起被称为美国三大大众音乐奖的全美音乐奖（AMA）今年新设立了给“K-pop”颁奖的部门。这是美国三大大众音乐奖历史上首次设立单独向K-POP颁奖的部门。 13日（当地时间），AMA公开了2022年颁奖典礼的37个部门候选人名单，并表示“新设了‘Favorite K-Pop Artist’部门”。颁奖典礼将于下月20日在洛杉矶微软剧场举行。 相关部门的候选组合有防弹少年团（BTS•照片）、BLACKPINK、Seventeen、TOMORROW X TOGETHER、TWICE等5个组合。BTS还被列入“最佳表演组合”奖的候选名单。竞争者方面有酷玩乐队、Imagine Dragons、公共世代、Maneskin等。AMA始于1974年，通过歌迷的在线投票选出获奖者，在美国也被评价为最能反映大众人气的音乐奖。美国音乐专门媒体Billboard就AMA单独设立K-Pop Artist部门一事评价说：“这是为韩国大众音乐而采取的划时代的措施。”

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