国民击球手李承烨被任命为斗山队新任主教练. October. 15, 2022 07:23. by 任寶美 bom@donga.com. 作为韩国职业棒球历史上首位进行“退役旅行”的主人公，2017年脱下三星队球衣的SBS解说员“狮子王”李承烨（46岁）将执掌“熊军团”斗山队的指挥棒，时隔5年重返球场。斗山俱乐部14日表示，与李解说员签订了3年总额18亿韩元（合同金3亿韩元，年薪5亿韩元）的主教练合同。这是历届职业棒球新任主教练的最高待遇。虽然这一数额与代表韩国的“国民击球手”的名声相符，但从他从未在职业舞台上担任过教练等主教练履历这一点来看，这是非常破格的。 到目前为止，以比李教练更大的规模签订主教练合同的只有包括带领斗山队第三次获得韩国大赛（总决赛）冠军后，2019年以总额28亿韩元（合同金7亿韩元，年薪7亿韩元）签订3年续约合同的前主教练金泰亨在内的5人。他们都有过韩国大赛冠军或征战总决赛的经验。 36号球衣成为球队退役球衣号码的三星“传奇”出身的李主教练通过球队表示：“在现役时期受到了棒球迷们的无限喜爱。我一直认为，应该成为领导人，回报他们的爱。期间，斗山队向我抛出了橄榄枝，经过深思熟虑后决定（接受担任主教练的提议）。” 作为国民击球手，一直受到球迷喜爱的他，现在也无法摆脱对职业队主教练的“成绩相关批评和责任”。对此，李主教练表示：“作为职业选手，必须战胜这种压力和负担。决心要克服任何负担和压力。”李主教练的就任仪式将于18日在蚕室球场举行。 对于李主教练穿着斗山队的队服开始执教生涯的情况，棒球界高层人士表示：“如果三星队也要引进没有执教经验的传奇人物，让其辞去（主教练）职务，那么只能担心后果会不小。斗山队除了李教练和前国家代表队教练宣铜烈之外，没有其他可以代替金教练的人士。另外，目前还没有夺冠经历，所以斗山队的负担比三星队要轻。” 1995年首次在三星队出道的李主教练是超越韩国代表亚洲的“本垒打击球手”。他创下了职业棒球史上总本垒打第1位（467个）的记录，该记录仍然没有被后来者打破。

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