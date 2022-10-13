真正的波西米亚人. October. 13, 2022 07:58. . 20世纪初法国巴黎，巴勃罗•毕加索的蒙马特工作室是波西米亚艺术家们的集合地。有大名鼎鼎的艺术家们进进出出。玛丽•洛朗森也在其中。对我们来说，虽然以纪尧姆•阿波利奈尔的诗《米拉波桥》的主人公更出名，但事实上，她是在男性支配的美术界被认可为独立画风并成功的极少数女性之一。 在巴黎出生的私生子洛朗森在陶瓷工厂学习陶瓷画，培养了画家的梦想。1907年在巴黎举行首次个人展时，她通过毕加索的介绍见到了阿波利奈尔。两人热恋5年后分手。虽然之后她与德国贵族结婚，但因为第一次世界大战爆发，她开始了几年的流亡生活。婚姻生活也不幸福。最终她与德国贵族离婚，于1921年回到巴黎，专注于创作。20世纪20年代和30年代，洛朗森迎来了全盛期，在商业上也取得了巨大成功。虽然受到了立体派和野兽派的影响，但她不想成为模仿者。最终她用女性和动物登场的彩色梦幻般的画作开拓了属于自己的独创画风。 这幅画压缩地展现了洛朗森追求的和平女性世界。两个黑眼睛的女人坐在草地上。因为窗帘也像话剧舞台。身穿粉色裙子的右侧女性正在弹吉他，身穿蓝色礼服的左侧女性则凝视着远方。两人似乎都陷入了沉思，但看起来非常平静。中间一条灰色的狗把两人连在一起。她们似乎来到了温暖而和平的乐园。 洛朗森所描绘的和平世界没有男人。只有女性、动物和音乐。毕竟，给自己带来伤害和发动战争的都是男人。实际上，洛朗森非常热爱女性，并支援了女性艺术家。她公开表示自己是私生儿和双性恋者，还堂堂正正地发表了描写女性同性恋的作品。她是过着独立、自由生活的真正的波西米亚人（放荡不羁的文化人）。

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