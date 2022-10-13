郑镇硕：“如果朝鲜进行核试验，应废除韩半岛无核化宣言”. October. 13, 2022 07:59. by 洪秀英记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 gaea@donga.com、weappon@donga.com. 朝鲜继包括先发制人打击在内的核武力法制化之后，还进行了战术核武器运用部队的实战演练，提高了对韩挑衅水平。由此，韩国执政党内部出现了重新部署战术核武器的论调，主张应该推进以核应对核的“恐怖均衡”。 国民力量党紧急对策委员长郑镇硕（照片）12日通过脸书表示：“如果朝鲜强行进行第七次核试验，不仅要废除文在寅政府时期签署的《9·19南北军事协议》，还要废除1991年的《韩半岛无核化共同宣言》。” 也有分析认为，郑镇硕的讲话意味着，如果朝鲜进行第七次核试验，韩国应该要求美国重新部署战术核武器。因为，在韩朝双方1991年发表《韩半岛无核化共同宣言》之前，驻韩美军撤走了部署在韩半岛的战术核武器。不过，郑镇硕当天会见记者时表示：“与这个（重新部署战术核武器）联系起来是不对的。” 国民力量党党党首竞争者金起炫议员也在当天的广播节目中表示：“我们也应该寻求自卫手段来守护我们，”“最终我们应该朝着核武装的方向发展。”金起炫虽然又出面平息议论，声称这是没有与总统室或党进行协调的个人意见，但执政党内部对核武装论的公论化正在加速进行。 据悉，总统室也在考虑应对朝核的所有方案。因为韩半岛的局势与尹锡悦政府上台初期不同，相当严重。韩国政府一名高层官员表示：“为应对朝鲜第七次核试验，不得不考虑所有选项。” 但很多人认为，考虑到美国和国际社会舆论等因素，重新引进核武器并非易事。白宫国家安全委员会战略沟通协调官约翰·柯比当地时间11日在新闻发布会上表示：“我们的目标是韩半岛的完全、可验证的无核化，”“我相信通过外交解决问题还有可能。”这强调了不仅是朝鲜同样也包括韩国在内的韩半岛无核化目标，委婉地表明了反对重新部署战术核武器的立场。

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